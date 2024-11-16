Polisin açıklaması şöyle:

15.11.2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.B.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 50 adet hap ve yine MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-21) ve F.K.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bet ofisinde yakalandı!

15.11.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bet ofisi içerisinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından H.O.(E-40)’nun tasarrufunda, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Seyir halindeyken durduruldu!

15.11.2024 tarihinde, saat 23.45 sıralarında, Geçitköy’de Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde, devriye halinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Polis Karakol Ekibi tarafından, yolda seyir halinde bulunan ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülen araç sürücüsü durdurulmuştur. Araç sürücüsü A.Y. (E-23)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, araç içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Trafik kontrolünde yakalandılar

16.11.2024 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, İskele’de Long Beach Bölgesinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, kontrol maksatlı durdurulan D.D.D.(E-22)’nin yönetimindeki ve A.C.A. (E-20) ile A.C.Y.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; bir adeti A.C.A’nin tasarrufunda, diğer bir adeti ise araç içerisinde olmak üzere, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma kapsamında D.D.D.(E-22), A.C.A.(E-20) ve A.C.Y.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir