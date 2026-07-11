Gemikonağı'nda bir marketten 4 bin 519,09 TL değerinde gıda ve kozmetik ürünü çaldığı iddiasıyla tutuklanan O.E.F., mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran polis, zanlının 10 Temmuz 2026 tarihinde Gemikonağı'nda faaliyet gösteren bir marketten çeşitli markalara ait dondurma, bisküvi, meyve, meyve suyu, tavuk, tavuk ürünleri ve kozmetik ürünlerini kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığını belirtti.

Polis, marketin şikâyeti üzerine zanlının suçüstü hali kapsamında tutuklandığını, çalındığı öne sürülen ürünlerin de zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlının kendisini tanıtıcı herhangi bir resmi belge ibraz etmediği, bu nedenle beyan ettiği kimlik bilgilerinin doğrulanması ile KKTC'deki yasal statüsünün araştırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiği, bu ifadenin de teyit ve tekzip edileceği belirtildi.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.