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“Toplumun doğru bilgiye ulaşması, demokratik değerlerin güçlenmesi ve kamu yararının korunması adına büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Meslek ilkelerine bağlı kalarak görevini sürdüren tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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Dinçyürek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dinçyürek, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının, halkın sesi olma sorumluluğunu yıllardır özveriyle yerine getirdiğini söyledi.

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