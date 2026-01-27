Avrupa'da etkili olan Harry fırtınası İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Niscemi kasabasını vurdu.

Şiddetli ve aralıksız yağışlar sonucunda kasabada 2 büyük toprak kayması meydana geldi. 4 kilometrelik bir yamaç çöktü, araçlar yuvarlandı.

BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 25 bin nüfuslu kasabada eğitime ara verildi.

Yetkililer toprak kaymaları devam ettiği için 1500 kişiyi tahliye etti.

İtfaiye ekipleri köpekli arama ekipleriyle gece boyunca bölgede arama yaptı. Şu ana kadar bölgeden bir can kaybı haberi gelmedi.

12 AYLIK OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Harry Kasırgası nedeniyle ciddi maddi hasarların oluştuğu Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi'nde 12 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Hükümet ulusal acil durum fonundan afetten etkilenen bölgelere 100 milyon euro'luk kaynak ayrıldığını duyurdu.