Meclis'in bir sonraki oturumu, 2 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın “Maliye Borç Yükü Altında Ezilirken, Vergi Afları Durdurak Bilmiyor” başlıklı konuda konuşma yaptı.

CTP Milletvekli Devrim Barçın, “tuz koktu” diyerek başladığı konuşmasında, “Bir Başbakan düşünün birinci adamı polise çağrıldı ve devamında yargı süreci başladı görevden aldınız mı?” diye sordu.

Siyasi sorumluluk almayan hükümetin bu kişiyi görevden almaya "cesaret edemediğini" savunan Barçın, Merkezi İahle Komisyonu Başkanı ve müsteşarla ilgili gelir değerlendirmesi yapılmamasını da eleştirdi.

Maliye Bakanının ihaleler ve rüşvet iddialarını soruşturmadığını savunan Barçın, bu kişilerin ikramiyelerini kaybetmemesi için görevden alınmadığını ileri sürdü.

Hükümetten kimsenin bu konularla ilgili Meclis'te tek kelime etmediğini söyleyen Barçın, rüşvet almakla suçlanan hiç kimsenin de konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti.

Barçın, konuşmasında erken seçim çağrısında bulundu.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "sandık burada/kuralım" söylemlerinin geçmişte de birçok kez dile getirildiğini, UBP’nin sandıktan korkmadığını hatta çoğu zaman sandıktan birinci parti olarak çıktığını kaydetti.

Başbakanın çalışma arkadaşlarıyla ilgili kararın kesinleşmediğini konular sonuçlandığında gereğinin yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, Meclis'e kurum olarak zarar verecek konuşmalar yapılmaması gerektiğini söyledi.

İddiaların ortaya konmasında bir sakınca görmediğini ancak üslubun önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Meclis ortamına uygun tespitler ve değerlendirmeler yapalım” dedi.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ünal Üstel İstifa Etmek İçin Ne Bekliyor?” konulu güncel konuşmasında, Başbakan Üstel'e eleştiriler yönelterek, ülkedeki sorunlara değindi.

Başbakanın "jet skandalıyla" ilgili açıklama yapmadığını iddia eden Derya, kararnamelerle düzen sağlamaya çalışıldığını, ülkede mafyatik tiplerin kol gezdiğini, sağlık sektörünün çöktüğünü, uzmanlık sınavlarının merkezden çıkarıldığını, ücretlerde ayrımcılık ve emek sömürüsü yapıldığını, tarikatların gündem olmaya devam ettiğini iddia etti.

Hükümet yetkililerinin birçoğuyla ilgili iddia ve ithamlarda bulunulduğunu ileri süren Derya, bu ithamlarla ilgili de örnekler verdi.

Derya, artık söyleyecek bir şey bulamadığını, Öztürklerin hakkındaki ithamları öğrencilerinin üzerine attığını söyleyerek, “Yazın kayıtlara geçsin ben yine yalancıya yalancı diyeceğim” dedi.

2015 yılında parti temsilcisi olarak katıldığı nevruz kutlamasında çekilen fotoğrafından dolayı kendisine PKK suçlaması yapıldığını hatırlatan Derya, Berova’ya seslenerek, "Alnım ak dimdik buradayım” dedi.

Kimseye ithamda bulunmadığını vurgulayan Derya, ülkenin siyasal yapısının gördüğü her zararın kendisini de bir yurttaş olarak üzdüğünü yineledi.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Üretim Sektöründeki Güncel Meseleler” konulu konuşmasında, ülkede her gün yeni bir skandal patladığını savunarak, hükümetin gazetecilerin özgürlüklerini kısıtlamak için yasa çalışması yaptığını söyledi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Halka "gerçek olmayan hikayeler anlatıldığını" ileri süren Kürşat, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Kürşat, halkın kendilerine 'seçime gidilsin' dediğini ileri sürerek, konuşmak zorunda kaldıkları konuların siyasi itibarı zedelediğini söyledi.

"Hesap elbette sorulacak suçta zaman aşımı yoktur bu erozyonu durdurmalıyız” diyen Kürşat, hükümetin bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümetin neler yaptığının, ekonomik krizleri nasıl çözdüğünün herkes tarafından bilindiğini kaydederek, dünyanın her yerinde hükümetlerin borçlandığını AB’nin bile tarım konusunda ciddi problemler yaşadığını belirtti.

Herkes hakkında ithamlarda bulunulabileceğini ispatlanması halinde tüm arkadaşlarının gerekeni yapacağını dile getiren Çavuş, “Başkasının yaptığı bir hatanın bedelini niye hükümet yetkilileri çeksin” dedi.

Başbakanın yargıya talimat vermediğini, bunu yapmasını gerektirecek bir durum da olmadığını ifade eden Çavuş, geçmişte yaşanan ve yargıya taşınan olaylara örnek verdi.

Çavuş, yargıyı engelleyecek hiçbir adım atılmadığını Başbakanın da olaylara gereği gibi davrandığını belirterek, zaten en fazla bir yıl sonra seçime gidileceğini ve sonucu herkesin göreceğini söyledi.

-Kürşat

Yeniden söz alan Fide Kürşat, Çavuş’a “Bugün itibariyle bakanlığınıza gidin sütler dökülüyor, ihracatla ilgilenin çok ciddi krizler var. Kimsenin size tahammülü kalmadı” dedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 3 yıldır görevde olduğunu, hiç süt dökülmesine sebep olmadığını belirterek bu tip konuşmaların hiç uygun olmadığını söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de “Sağlıkta Kamu Kaynaklarını Doğru Kullanmak Önemlidir” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkede yolsuzluklar nedeniyle "şiddetli depremler" yaşandığını savunan Besim, tüm gerçekler ortadayken sorgulamamanın mümkün olamayacağını belirtti.

Besim, siyasetçilerin üstünde şaibe varsa görevinden çekilip temizlenip gelmesi gerektiğini söyleyerek, ancak bu şekilde ülke olarak değer görebileceklerini dile getirdi.

Tüp bebek merkezleriyle ilgili denetim eksikliği olduğunu ileri süren Besim, internette yayınlanan bir videoyla ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, sağlık turizmini hem tıbbın hem hukukun ışığında yapmak gerektiğini söyledi.

Besim, Sağlık Bakanlığına alınacağı söylenen 70 milyonluk robotik ameliyat cihazlarıyla ilgili kaç hekimin/ hemşirenin eğitim aldığını sorarak, bu operasyonlar için 60 metre kare alana ihtiyaç duyulduğunu da hatırlattı.

İhalesi yapılmış bu cihazla ilgili teknik bilgiler talep eden Besim, sevklere harcanan paralarla alınabilecek cihazlara örnekler verdi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yasalara uygun hareket edilmesi konusunda kendilerinin de hassas olduğunu belirterek, PET-CT cihazı almak için çalışma yaptıklarını, bu cihazları alırken sadece bugün değil yarın da kullanılacak nitelikte olmalarına özen gösterdiklerini söyledi.

2026 yılı içinde PET cihazını faaliyete koymayı hedeflediklerini belirten Dinçyürek, bu cihazlar için çok yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Dinçyürek, robotik cihazlarla ilgili de bilgi vererek, 5 branşın aktif kullanabileceği bu cihazları kullanabilecek kişilerle toplantı yaparak, bu eğitimlere ilgi duyanları belirlediklerini ve planlamaların da yapıldığını söyledi.

Dinçyürek, konuyla ilgili soruları yanıtlayıp bilgi verdi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşmasında farklı konularda gündemler olmasına rağmen ekonomi üzerinde konuşmak istediğini belirterek, gıda ürünlerinde Güney ve Kuzey arasında ciddi farklar açıldığını söyleyerek, alınabilecek önemlerle ilgili örnekler verdi.

Asgari ücretin yeni belirlendiğini çalışanların hala yeni ücretleri almadığını belirten Uluçay, asgari ücret alan herkesin aylık vergiden muaf 2 bin TL alacağının açıklandığını hatırlattı.

Bu açıklamanın farklı endişelere yol açtığını ifade eden Uluçay, uygulamanın sadece KKTC vatandaşlarına yönelik olacağının anlaşıldığını belirtti.

Uluçay, bu uygulamanın kayıt dışılığı arttıracak varyasyonlara sebep olabileceğini kaydetti.

Uluçay, daha yılın ilk ayında hükümetin ikinci kez borçlanmaya gitmesinin "endişeleri artıran" bir durum olduğunu söyledi.

Yeniden gündeme gelen skandalların siyasi erozyona neden olduğunu dile getiren Uluçay, bu tip konuların hızlıca açığa kavuşturulması gerektiğini, bu tip konuların vatandaşların gündeminin ilk sırasında olan ekonomik sorunların çözümünü geciktirdiğini belirtti.

Uluçay, Meclis Başkanı Öztürkler’in de ithamları temizlemek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs konusundaki yeni açılımların da ele alınması gerektiğini vurgulayan Uluçay, geçişlerle ilgili sorunların ortadan kalkması için iki tarafın da adım atması gerektiğini belirtti.

Uluçay, sınır kapılarında yaşananların insan haklarıyla yakından veya uzaktan alakası olmadığını, günümüz teknolojisinde bu saatler süren beklemelerin ortadan kolaylıkla kalkabileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile veri ortaklığıyla güvenlik konusunda kolayca adım atılabileceğini dile getiren Uluçay, erken seçimin bazı konularda çözüm getireceğine inandığını söyledi.

Uluçay, hellim konusunda AB’yle gelinen son noktaya değindi.