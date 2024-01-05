KTAMS tarafından yapılan açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 18.668 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 159,05 TL aylık 4771,5 TL; yetişkin bir erkek için günlük 166,52 TL aylık 4995,6 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 177,67 TL aylık 5330,1 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 119,02 TL aylık 3570,6 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 18.668 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Aralık ayında %5,44 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon %83.63 olmuştur. Maaşlara etki edecek olan son altı aylık enflasyon ise %50.31 olarak hesaplanmıştır.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Yüksek enflasyon tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olmuştur. Hayat Pahalılığının 6 ayda bir maaşlara yansıtılması, alım gücünün korunması hedefinden uzaklaşmıştır. HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır.

Acilen yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı, asgari ücretliler işverenlerin insafına terk edilmemelidir.