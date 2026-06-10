Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen, hukuk alanında kariyer yapmış DAÜ mezunlarını bir araya getiren zirvede, mesleki deneyim paylaşımı ve TOLES sınav sürecine ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte Başsavcılıkta görev yapan Savcı Yardımcısı Ali Yeğen, Avukat Ece E. Bulut, Avukat Suphi B. Baltacı ve Avukat Aslı Özbeyrak konuşmacı oldu.

Programda, DAÜ Hukuk Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren ve TOLES ekibinde görev alan öğrencilere teşekkür belgesi, konuşmacılara da plaket takdim edildi.