Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlılar Salmeh Samır (E-24-Öğrenci-Suriye), Adnan Al Joayd (E-19-Öğrenci-Lübnan), Ramadan Hamıен (Е- 23-Öğrenci-Lübnan), Abed Al Ramhan Al Hallak’ın (E- 21-Öğrenci-Lübnan) 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Erülkü Süpermarket’te satışa sunulan muhtelif markalardaki toplam değerleri 64 bin 500 TL olan ürünleri sirkat ettiklerini kaydetti.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 25’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.