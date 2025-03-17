Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.03.2025 tarihinde, saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, R.S.A.A. (E-26) 172 mlgr, N.C.S.G.(E-28)147 mlgr, S.R.F.W.(E-42) 218 mlgr ve R.P.V.(E-35) 244 mlgr. alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyete bulundukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmaları üzerine olay yerine giden ve kendilerini tutuklamaya çalışan polis ekibine mukavemet gösterip, R.S.A.A. görevli polise yumruk sallamak suretiyle, N.C.S.G, S.R.F.W ve R.P.V. ise R.S.A.A’nın tutuklanmasını önlemek amacıyla görevli polis memurlarını itip ve çekmek suretiyle görevli polisleri darp ve görevlerini yapmaktan men etmişleridir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.