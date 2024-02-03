Yapılan denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,106 araç sürücüsü kontrol edildi ve 251’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i Trafik Işıklarına Uymamak, 54’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 405 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men edilmiştir.