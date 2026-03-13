KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan A.A.E.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alperen Asena mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının parası olmadığını söyleyerek ülkesine dönmek için yardım istediğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2024 tarihinden beri 465 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuç alınmadığını belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.