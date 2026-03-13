DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Yapay Zeka: Madalyonun İki Yüzü” başlıklı etkinlikte DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıltan Bitirim, yapay zekanın günlük yaşamdaki görünmez etkilerini ve beraberinde getirdiği etik soruları katılımcılarla etkileşimli bir şekilde ele aldı.

Etkinlikte yapay zekanın günlük yaşamın pek çok alanında fark edilmeden kullanılan bir teknoloji haline geldiği vurgulandı; akıllı telefonların yüz tanıma sistemlerinden navigasyon uygulamalarına, bankacılık işlemlerinden sağlık alanındaki tanı destek sistemlerine kadar birçok örnek üzerinden yapay zekanın yaşamın farklı noktalarındaki rolü anlatıldı.

Ayrıca yapay zekanın sağladığı kolaylıkların yanında mahremiyet, veri güvenliği, algoritmik önyargılar ve teknolojinin insan kararları üzerindeki etkilerinin de konuşulduğu etkinlikte, Doç. Dr. Bitirim, teknolojinin bir araç olduğunu belirterek yapay zekanın bir “kaptan” değil, insanın kararlarını destekleyen bir “yardımcı pilot” olması gerektiğini ifade etti.

Bilim Kafe etkinliklerinin gelecek günlerde farklı bilimsel konularla devam etmesi planlanıyor.