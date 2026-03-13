Tıp-İş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 14 Mart’ı bu yıl; “meslek onuruna saldırılar altında, mesleğin geleceğinin ve halk sağlığının tehdit altına alındığı bir dönemde, bölgeyi kuşatan savaş haberlerinin gölgesinde” karşıladığını kaydetti.

Hekimler için bu tarihin; artık sadece mesleki bir anma değil, “yaşatmak için barışın zorunluluk olduğunu haykırma günü” olduğu belirtilen mesajda şunlar kaydedildi:

“Bölgedeki çatışma iklimi, bize en acı dersi tekrar hatırlatıyor. Savaş, en büyük halk sağlığı sorunudur. Bombaların düştüğü bir coğrafyada en temel sağlık hakkına ulaşmak bile bir lüks haline gelebilir. Sağlık emekçileri olarak bizler, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını savunurken; bu hakkın ancak ve ancak kalıcı bir barış zemininde yeşerebileceğini biliyoruz. Tıp-İş olarak vurgulamak isteriz ki; barışın olmadığı bir coğrafyada tam bir iyilik halinden söz edilemez."

Kaliteli sağlık hizmetinin, sadece teknik bir donanım veya sağlık çalışanı sayısı meselesi olmadığını kaydedilen mesajda, "Bu hizmetin arkasında; kamu kaynaklarını verimli ve halk yararına kullanan bir politik bakış, gerçek ihtiyaçlara cevap verecek bilimsel bir planlama, güvende hisseden bir hekim ile insan onuruna yaraşır hayat standartları ile yaşayan bir halk yatar.” denildi.

14 Mart’ta beyaz önlüklerin sadece meslek onuru için değil, bölgede ve adada barış talebi için de giyileceği ifade edilen mesajda, “Savaşın yıkımına karşı yaşamın kutsallığını, çatışmanın karanlığına karşı barışın aydınlığını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; sağlık, barışın en somut meyvesidir. Tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını, özgür ve güvenli bir gelecek inancıyla kutlarız” ifadeleri yer aldı.