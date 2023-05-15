-ÖZEL HABER

Gazimağusa ve Girne Limanlarında faaliyet gösteren Liman İşçileri Şirketi, eski hissedarların girişimi ile mahkemelik oldu. 2010 yılından bu yana emekli olması gereken ancak emekliye ayrılmayan ve görevlerine devam eden kalan 5 hissedar ise emeklilik yaşları gelmesine rağmen süreci uzatıyor.

TÜZÜĞE UYMADILAR…

Tüzük gereği 65 yaşını tamamlayan hissedarların otomatik olarak emekliye ayrılması ve süreç içerişinde de şirketin tasfiyesi gerekirken geriye kalan 5 şahıs şirketi tasfiye etmemekte ısrarlı. Emekli olan hissedarlar ise biz yaşımız geldi ve tüzüğe uyduk onlar ise uymayarak hakkımızı gasp ediyor diyerek hukuk mücadelesi başlattı.

EVRAK VE İMZALAR SAHTE Mİ?…

Eski hissedarların hukuk mücadelesi son bir yıldır devam ederken, eski hissedarlar Hasan Kara, Mevlit Özkutaylı, Erdoğan Tolga, Niyazi Göknil, Ahmet Murat, Mehmet Erdoğan evrakta sahtecilik suçlamasıyla polise başvurdu. Polise başvuru yapan 5 eski hissedar, kendilerinin imzaladığı iddia edilen ve şirketten hiçbir alacaklarının kalmadığına dair belgenin sonradan fotokopi ile ortaya çıkarıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ BAKANLIKLAR DÂHİL OLDU…

Yapılan şikâyet üzerine polisin harekete geçtiği ve haklarında şikâyetçi olunan kişilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da söz konusu şirketle ilgili olarak yargıya başvurduğu elde edilen bilgiler arasında bulunuyor.

YENİDEN İHALE YAPILMADAN SÜREÇ UZATILDI...

1976 yılında Kanun hükmünde kararname ile kurulan Liman İşçileri Şirketi’nin yasal hiçbir hissedarının kalmaması üzerine şirketin tasfiyesi için karar üretilmiş, ancak gerek şirketin kalan 5 hissedarı ve gerekse de limanda faaliyet gösteren vinç operatörlerinin baskısı ile şirketin tasfiye sürecinin başlamadığı iddia ediliyor. Yasaya göre kolektif bir şirket olan Liman İşçileri Şirketi için yeniden ihaleye çıkılması gerekiyor. Tolga Atakan’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde de gündeme gelen konu ihalesiz üç yıl şirket varlığı için uzatılmış yasası ise yapılmamıştı…

TASFİYE MEMURU ATANDI...

Tasfiye kararı alınan ve Tasfiye memuru atanan şirkette huzursuzluğun devam etmesi üzerine Bakanlar Kurulu, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığının ortak hareket etmesi ve şirket hakkında rapor hazırlayıp Bakanlar kuruluna sunulmasına karar verdi. Hükümetin Liman İşçileri Şirketi’nin kamulaştırılması adına bir yasa tasarısı hazırlandığı ve görüş için savcılığa gönderdiği elde edilen bilgiler arasında bulunuyor.