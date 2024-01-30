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29.01.2024 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Ahmet ŞAHİN (E-48)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "patolojik beyin kanaması" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Selimiye Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Selimiye Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Polisin açıklaması şöyle:

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