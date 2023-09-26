Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel, KKTC adına önemli değişim ve gelişmelere sahne olacak özel ve önemli bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm politikasına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. BM Genel Kurulu’ndaki KKTC'yi tanıyın çağrısına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in yaptığı KKTC Bayrağı Azerbaycan'da dalgalanacak açıklamasına ve Türk Devletleri Teşkilatı'nda her gün yükseltilen temsiliyet gücümüze dikkat çekerek, tüm bunların önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelerin habercisi olduğunu kaydetti.

"Veriye dayalı planlı bir bir kalkınma hedefi ortaya koymalıyız"

"Dünya ile kucaklaşma isteğimizi, dünyada hak ettiğimiz yeri alma talebimizi artık çok daha büyük bir özgüvenle ve daha gür bir sesle her platformda tekrarlıyoruz" diyen Üstel, "Eğer dünya ile kucaklaşma, dünyada hak ettiğimiz yeri alma hedefini ortaya koymuşsak, ülkemizi kalkındırmalı ve her konuda dünya ile yarışmaya ve rekabet etmeye hazır hale gelmeliyiz. Buna hazır hale gelmek için, veriye dayalı planlı bir bir kalkınma hedefini de ortaya koymalıyız" dedi.

"Bu kalkınma planı 2033 yılını dahi şekillendirecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" bu hedef doğrultusunda atılmış bir adım olduğunu kaydeden Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın “Kalkınma ve Planlama” ile ilgili olarak 134. maddesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın planla gerçekleştirilmesini öngördüğünü hatırlattı.

"Plan her ne kadar 5 yıllık olsa bile burada ortaya koyulacak vizyon ülkenin en az 10 yılını etkileyecek ve bu orta vadeli vizyon KKTC'nin kuruluşunun 50. yılına denk düşecek 2033 yılını dahi şekillendirecektir" diyen Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetimizin temel yaklaşımlarından biri olan, üretilecek kararlarda katılımcılık ilkesinin bir sonucu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" hazırlıklarında Başbakanlığımıza bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığımızın yanında 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasını hedefliyoruz.

Yüksek katılımın sağlanmasına yönelik kurulacak Özel İhtisas Komisyonlarının katılımcıları, ekonomik ve sosyal sektörlere ilişkin uzmanlık gerektiren konularda gerekli bilgileri sunacak, araştırmalar yapacak ve plana önerileri ile katkıda bulunacaklardır.

Dolayısı ile, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının koordinasyonunda yürütülecek olan "Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlığı için kurulan Özel İhtisas Komisyonlarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanmasını önemle istirham ediyorum.

"5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz"

Ülkenin en büyük sıkıntılarından birinin, veriye dayalı, istatistiğe dayalı özetle bilgiye dayalı olmayan plansız büyüme ve gelişme olduğuna dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, "Elinizde yeterli bilgi yoksa, nüfusu planlayamazsınız. Nüfusu planlayamazsanız eğitimi, sağlığı, ulaştırmayı, enerji ihtiyacınızı, su ihtiyacınızı, konut ihtiyacınızı, kamuyu, yatırımlarınızı planlayamazsınız. O yüzden 5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz ve 2024 yılının ilk çeyreğinde planı hayata geçirip vizyonumuzu bu veriler ışığında güncelleyeceğiz" diye konuştu.

Üstel, konuşmasını şöyle tamamladı:

40 yıllık süre içerisinde elde ettiğimiz kendi kendimizi yönetme deneyimimiz bizi belirli hedeflere ve noktalara taşıdı. Kazandığımız bu deneyimle 50. yıl vizyonumuzu hatta 60. yıl vizyonumuzu daha iyi şekilde belirlemeliyiz.

Başta biz olmak üzere, mecliste temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partiler, kalkınmanın, planlı ve programlı bir şekilde olması noktasında hem fikirdirler. Hükümetimiz bu noktada gerekli iradeyi göstererek 26 yıldır yapılmayan bir planlamayı hayata geçirme noktasında kararlılığını ortaya koymuştur.

Yıllardır neden yapılmamıştır tartışmalarına girecek değilim. Zaman geleceğe katkı sağlamayacak geçmiş tartışmalarına girme zamanı değildir. Zaman bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanıdır. Biz böyle yapıyoruz. Biz düne değil geleceğe bakıyoruz. Umuyorum ortak akılla çalışacak ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirleyeceğiz.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık zaman kaybedemez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık zaman kaybedemez. Dünya ile kucaklaşma talebimiz var. Bu noktada dünya ile kucaklaşmaya da hemen hazır hale gelmeliyiz. Biz bu hedef doğrulusunda elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz ve koyacağız.

Başbakanlığımıza bağlı Devlet Planlama Teşkilatı müsteşar ve ekibine, kurulacak komisyonlarda görev alacak uzman ve tüm katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve iyi çalışmalar diliyorum. İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4ncü 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin sadece 5 yıllık geleceğinin değil, 10 yıllık hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacaktır.

Bugün bizim çocuklarımızdan emanet aldığımız bir zamandır. Gelecek ise çocuklarımıza miras bırakacağımız bir zamandır. Herkes çocuklarına iyi bir miras bırakmak ister. Biz de bunu istiyoruz”