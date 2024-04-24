Polisin açıklaması şöyle:

"24.04.2024 tarihinde saat 17:45 raddelerinde Girne Lefkoşa Anayolu 12-13 km'leri arasında Girne istikametine doğru çift şeritli yol üzerinde sağ şerit üzerinde seyreden Mustafa İŞLEK (E-47) yönetimindeki UH 500 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyir halinde bulunan araçların yavaşlaması nedeni ile yavaşlayan Fatma ENDER (K-26) yönetimindeki UB 297 plakalı salon aracın arka kısınına aracının ön sağ kısmı ile çarpması sonucu UB 297 plakalı araç sağ şerit üzerine doğru savrularak önü ile orta refüjü ayıran çelik bariyere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor."