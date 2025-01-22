Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ahmet Çapkın mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlıların 17 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ şubesi tarafından Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Alusune Barrie'nin (E-27, Sıerra) 29 Kasım 24 tarihinden itibaren toplam 49 gün, Hassan Idrıss Bangura'nın (E-21, Sıerra) 29 Kasım 23 tarihinden itibaren toplam 415 gün, Sahıd Kanu'nun (E-27,Sıerra) 21 Kasım 21 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, Kelly Kazı Sangalıa (E-21 Demokratik Kongo ) ve Mıcheal Kazı Nzanzu'nun (E-22, Demokratik Kongo) 6 Ocak 23 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını, ülkede kacak kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.