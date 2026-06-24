Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği 20. Oturumuna katıldı.

Azerbaycan Millî Meclisi'nin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen etkinlikte Başkan Öztürkler, konuk parlamento ve heyet başkanları ile bir araya geldi ve aile fotoğrafında yer aldı.

Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve İslam ülkeleri arasındaki parlamenter iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı konferansta Öztürkler’in bir konuşma yapması bekleniyor.

Konferansta Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor.