5 Mart Pazar yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün tamamen sezgilerinizle hareket edeceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Mantığınız ve duygularınızın arasında kalarak seçim yapmak zorunda olabilirsiniz. Seçimler konusunda aceleci davranmamaya özen gösterin. Dengenizi koruduğunuzda aslında doğruya ulaştığınızı fark edeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün tamamen iş ve kariyer odaklı bir gün olacak. Hafta sonu olmasına rağmen evrak işlerinden başınızı kaldırma konusunda zorluk yaşayabilirisiniz. Yeni bir haftaya dinlenerek başla arzusu içinde olabilirsiniz ancak ayaklarınızı uzatarak dinlenme kısmını bir süre daha ertelemeniz gerekiyor.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,bugün ortaklıklarla alakalı olarak yeni adımlar söz konusu olacak. İş ve kariyer anlamında mevcut durumunuzdan daha farklı bir yol haritasına doğru gidebilirsiniz. Bu durum sizi tedirgin etse de gelecekte bu cesur adımınızın karşılığını alacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları bugün güne sıkıcı görevler ve sorumluluklarla başlamak zorunda kalabilirsiniz. Ancak heyecan verici projelerinize doğru adım atabilmek için bu sıkıcı görevlerin üstesinden gelmek zorundasınız. Bugün kendinizle başbaşa kalacağınız ve iç sesinizi dinleyeceğiniz bir gün olacak. Kendinize karşı dürüst davranmaya çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendinizle başbaşa kalarak en sevdiğiniz aktiviteleri yapmanızın zamanı! Kendinize zaman ayırmak daha pozitif hissetmenize yardımcı olurken özgüveninizi de arttıracak. Özsevginizi koruyarak kimsenin sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün hafta sonunu dibine kadar yaşayacaksınız. Hem gezecek hem eğlenecek hem de bol bol dinleneceksiniz. Hayat kaygılarınızı geride bıraktığınız ve sadece kendinizle ile sevdiklerinize ayırdığınız bir gün sizleri bekliyor! Sorunları bir süreliğine de olsa geride bırakmak rahat bir nefes almanıza yardımcı olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugünün enerjisinde geçmişin izlerini görebilirsiniz. Bu durum geleceğe dair bazı kararsızlıklar yaşamanıza neden olabilir. Geçmişle hesaplamak ve önünüze bakmak adına kendinizle zorlu bir mahkeme geçireceksiniz. Aldığınız kararların sorumluluklarını da üstelenebilecek olgunluktasınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ev ve aile konularının gündem olduğu bir gün olacak. Aile fertlerinizden biri sizden yardım isteyebilir ya da ev değişikliği gibi bir durum söz konusu olabilir. Eğer taşınmak gibi bir planınız varsa bu durumu kapsamlı bir şekilde düşünmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün alacağınız haberlerle birlikte enerjiniz yükselecek ve kendinizi daha mutlu bir ruh halinin içinde bulacaksınız. Uzun süredir devam eden karamsar ruh halinizi bir kenara bırakarak sevdiklerinizle zaman geçirmek için kendinize mutlu anlar yaratacaksınız. Hayatın tadını çıkartmak sizin de hakkınız! Kendinize haksızlık yapmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün hafta sonu olmsına rağmen iş hayatınızla alakalı olarka sürpriz bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi yeni bir döneme hazır hissetmeseniz bile sevdiklerinizle yaptığınız paylaşımlar gergin ruh halinizin bir an olsun dağılmasına yardımcı olacak. Kendi iç sesinizi dinlemeniz mutlaka önemli ancak sevdiklerinizin fikirlerine de önem gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün fiziksel ve ruh olarak zorlanacağınız bir durumun içindesiniz. İstediğiniz şekilde ilerleme sağlayabilecek her olası projeyi ele almak isteyebilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını göreceksiniz. Ancak her hayaliniz için cesur adımlar atmadan önce risklerinize göz atmayı ihmal etmemelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları bugün ruhsal olarak gelgitli bir durumun içinde olabilirsiniz. Hisleriniz bir kısır döngü halinde ilerlerken karar verme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bugün özgüveniniz yüksek ve ilgi odağı olmayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Herkesi gölgede bırakacak bir auraya sahipsiniz.