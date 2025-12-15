Ülkemizin dışa açılan tek penceresi Ercan Havalimanı’nda yıl sonu yolcu ve uçak rakamlarının bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Ercan Havalimanı’nda Ocak- Kasım 2024 ile Ocak – Kasım 2025 tarihleri karşılaştırıldığı zaman 11 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 20.16, uçak sayısında ise yüzde 22.96 artış oldu.

Özçelik: 5 milyon yolcu barajı geçildi

T&T Havalimanı İşltmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’da mevcut veriler dikkate alındığı zaman yıl sonu itibarıyla 5.5 milyon yolcunun üzerinde bir rakama ulaşılacağını belirtti.

Yolcu sayısındaki bu artışın, yılbaşına doğru hem ülke turizmine hem de ekonomik hareketliliğe önemli katkı sağlamasının beklendiğini kaydeden Özçelik, artan uçuş trafiği, yeni hatların devreye girmesi ve yolcu memnuniyetine yönelik hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesiyle birlikte, Ercan Havalimanı yılın son çeyreğinde rekor bir yoğunluğa ulaşmayı hedeflendiğini kaydetti.

KKTC’nin gurur projelerinden biri olan Ercan Havalimanı, modern altyapısı, ileri teknolojiye sahip terminal binası ve konforlu hizmet anlayışıyla ülkemizin havacılık alanındaki vizyonunu bir üst seviyeye taşımaya devam ettiğini kaydedenn Özçelik şöyle devam etti:

“Ercan Havalimanı, sadece bir ulaşım noktası olmanın ötesinde; ülkemizin dünyaya açılan yüzü, turizmin kalbi ve ekonomik büyümenin lokomotifi konumundadır. Günlük binlerce yolcunun konfor ve güven içinde seyahat etmesine olanak sağlayan havalimanımız, gelişmiş hizmet standartlarıyla bölgesel bir merkez olma hedefine adım adım ilerlemektedir. Yolcu kapasitesi, güvenlik sistemleri, bagaj yönetimi ve yolcu hizmet alanlarında dünya standartlarını yakalayan Ercan Havalimanı; 2025 yılı sonuna kadar 5.5 milyon yolcu hedefini aşmaya hazırlanıyor. Bu başarı, ülkemiz turizmine, ticaretine ve istihdamına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Ercan Havalimanı yönetimi olarak önceliğimiz; misafirlerimize güvenli, rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. KKTC’nin gelişen yüzünü temsil eden Ercan Havalimanı, ülkemizin uluslararası imajına güç katmaya ve her geçen gün daha fazla yolcuyu Kuzey Kıbrıs’a ulaştırmaya devam edecektir.”

Ercan Havalimanı’nın sunduğu modern altyapı, genişleyen uçuş ağı ve konforlu hizmet anlayışı sayesinde yolcu memnuniyetinin de üst seviyeye çıktığını anlatan Özçelik, “Yolcu sayısındaki bu artış, başta eğitim sektörü ile ülke turizmi ve ülke ekonomsine önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

11 ayda 5 milyon 295 bin 93 yolcu

Özçelik, 2024 yılının ilk on bir ayında Ercan Havalimanı’nı 4 milyon 406 bin 672 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in ayni döneminde yüzde 20.16 artış ile 5 milyon 295 bin 93’e yükseldiğini açıkladı.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk on bir ayında Ercan Havalimanı’nı 27 bin 931 uçak kullanığını kaydeden Özçelik, 2025’in ayni döneminde bu rakamın 34 bin 345 olarak gerçekleştiğini belirtti.