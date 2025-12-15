-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesini oy birliği ile kabul etti.

Bütçeyle ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, Hukuk Dairesi’nin iş yükünün çok fazla olduğuna dikkat çekerek bu toplumların ülke açısından önemine dikkat çekti.

Başsavcılığın daha çağdaş fiziki koşullara kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Solyalı, hükümetin 3 yıldır bu konuda duyarsız kaldığını kaydetti.

Kurumun araç sorunu bulunduğunu da dile getiren Solyalı, konuyla ilgili defalarca talepte bulunulmasına rağmen, sorunun çözümlenmediğini söyledi. Solyalı Hukuk Dairesi’nin eksikler konusunda ‘yalvarır’ konuma getirildiğini de dile getirdi.

“11 Ayda 50 bin 277 ceza davası açıldı”

Hukuk Dairesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Solyalı, şunları kaydetti:

“Savcılık Ceza Davaları yoğunluğu katlayarak artırdı. Bu yıl 11 ayda 50 bin 277 dava açıldı, alınan bilgiye göre yıl sonuna kadar bu rakam 60 bini bulacak. Bu kadar yoğun çalışmalar içerisinde binaların fiziki durumu yetersiz. Ancak bu durum hükümet ve maliye tarafından önemsenmiyor. 10 Ayda Başsavcılık sadece Yüksek Mahkemede bin 514 dosyada bulundu. İdare bir şekilde dava edilmeye mahkum.

“Hukuk Dairesi insan üstü çalışıyor”

Hukuk Dairesi’nin çalışmalarında insan üstü bir performans sergilediğini dile getiren Solyalı, Daire’nin sorunlarının bir an önce çözümlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özdenefe: Fiziki sorunlar savcıların verimliliğini düşürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Hukuk Dairesi’nin rutin işlerini yapabilmek adına yıllardır araç talebi olduğunu belirterek, bu ihtiyaçların halen temin edilmediğini söyledi.

Girne’de yeni bina ihtiyacı olduğunu da dile getiren Özdenefe, ‘Girne’de savcılar iki iki oturuyor’ ifadelerini kullandı.

Bu sorunların Savcıların verimliliğini etkilediğine dikkat çeken Özdenefe, ‘savcılar tek bir oda içerisinde görev yapmaya çalışıyorlar. Birçok dava varken bu altyapı ihtiyaçları giderilmeli ve adaletin önü açılmalı” diye konuştu.

Ülkedeki kontrolsüz, düzensiz ve denetlenmeyen nüfus artışının suç oranlarını artırdığını ifade eden Özdenefe, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz suçu ithal eder duruma geldi. Girne ve İskele’de ceza davaları bir yılda iki kat arttı. Bu sadece savcılığın değil, hükümetin de sorunudur. Savcılık güçlendirilmeli ama bunun yanında hükümet de kendi önlemlerini almalı.”

Barçın: İnsanlarımız mahkeme koridorlarından çıkamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın da “mevcut hükümet o kadar bir hukuksuz işlemler yapıyor ki insanlarımız mahkeme koridorlarından çıkamıyor, açılan birçok davayı da Savcılık makamı savunmayı reddediyor” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Yüksek Mahkeme’nin çok ender verilen bir karar verdiğini ve başta Maliye Bakanı Özdemir Berova olmak üzere tutuklama kararı çıkardığını iddia eden Barçın, konuyu şöyle açıkladı:

“Yüksek Mahkeme’de çok ender verilen LİV emri denilen bir emir verildi. 2011 Göç Yasası’ndan sonra işe giren işçilerin kıdem tazminatı hakkı alt mahkemede daha sonra istinafta kazanıldı. Ve mahkeme kararına rağmen Maliye Bakanlığı ısrarla kıdem tazminatını insanlara ödemiyor. Az önce mahkeme bir karar verdi davalılar KKTC Maliye Bakanlığı, 2 numaralı davalı Özdemir Berova, 3 numaralı davalı KKTC Hazine ve Muhasebe Dairesi ve 4 numaralı davalı Hazine ve Muhasebe Dairesi müdürü. Eğer derhal bu kişilerin kıdem tazminatları ödenmezse tutuklama emri çıkacak, polis bu kişileri tutuklamak zorunda kalacak. Sayın Berova’nın dokunulmazlığı var, eğer tutuklanacaksa bu dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelecek. Yazıktır günahtır. Mahkeme size ödeyin diyor. Siz ödemediğiniz için mahkeme bürokratların tutuklanmasının önünü açtı. Keyfi davranarak Mahkemeleri zora sokuyorsunuz.”

Berova: Barçın algı operasyonu yapıyor, mahkeme kararları ödendi

Maliye Bakanı Özdemir Berova Barçın’a yanıt vererek, algı operasyonu yapıldığını, tüm mahkeme kararlarının ödemesinin yapıldığını kaydetti.

Berova, şunları kaydetti:

“Sayın Barçın yine bir algı operasyonu yapıyor. Tüm sözlerini kendine iade ederim. Ben Hazine ve Muhasebe Dairesi müdürünü de aradım, davası sonuçlanan ve bu bağlamda Maliye Bakanlığı’na gelen harcaması çıkmış olan tüm mahkeme sonuçlarını, tüm kişileri ödedik. Bütçe içerisinde biz ödeneğimizi koyduk ve sorunu çözeceğimizi defaatle söyledik. Barçın kamuoyunu yanıltıyor. Şiddetle kınıyorum.

Konuşmaların ardından 421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi oybirliği ile kabul edildi.