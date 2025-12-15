Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre programın finalinde mezuniyet töreni düzenlendi.

-Kaymakçı: “Öğrenmenin yaşı yoktur”

Kapanış töreninde konuşan Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakçı, GİKAD ile yürütülen iş birliğinin değerine dikkat çekerek, “Öğrenmenin yaşı ve yeri yok. Bakmasını bilen için yeryüzü bir eğitim sınıfıdır. Biz, teknolojiyi insanla buluşturan çözümler geliştiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Yapay zekânın önemli olduğunu, ancak yapay zekanın tek başına ne insan mutluluğunu ne de sürdürülebilir başarıyı sağladığını belirten Kaymakçı, önemli olanın teknolojiyi insan merkezli anlayışla bütünleştirmek olduğunu vurguladı.

-Kavuklu: “Kadınlar dijital ekosistemde daha etkin rol üstleniyor”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise öğrenmeye çok açık olduklarını, öğrendikçe güçlendiklerini ve teknolojik yetkinlikleri artırdıkça hem hayatların kolaylaştığını hem de işleri dönüştürdüklerini kaydetti.

“Bu güçlü kadınların ortaya koyduğu etki ülke sınırlarını aşarak dünyaya ilham oluyor.” ifadesini kullanan Kavuklu, Tech&Touch eğitim programını hayata geçiren Turkcell Akademi’ye ve Rumeysa Kaymakçı’ya teşekkür etti.

Kavuklu ayrıca, programın sadece teknik bilgi değil güçlü bir ilham sunduğunu; kadınların dijital ekosistemde daha etkili bir rol üstlenmesine katkı sağladığını da ifade etti.

Etkinlik, Tech&Touch eğitim programını tamamlayan GİKAD üyelerinin mezuniyet ve kep töreniyle son buldu.