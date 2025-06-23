Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan "Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşma" çerçevesinde Türkiye’den temin edilen 2x25 MW kapasiteli, toplam 50 MW gücündeki mobil gaz türbinleri ile birlikte mevcut dizel santrallarımızda kullanılabilecek yedek parçalar bugün Mağusa Limanı’na ulaştı.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Başbakanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik iş birliği protokolü çerçevesinde ülkemize 2 adet acil durum jeneratörü ve mevcut dizel santralların servisleri için gerekli yedek parçalar ülkemize ulaşmış olup, Jeneratörlerin de kısa sürede devreye alınabilmesi için altyapı çalışmaları hızla devam etmektedir.

Enerji alanındaki iş birliği ile KKTC’nin enerji üretimi ve devamlılığının sağlanması çalışmaları kararlılıkla devam edecektir.

Yapılan destek ve yardımlar için halkımız adına Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etmeyi bir borç biliriz.