Festivaller Festivali Geleneksel İskele Festivali başladı. 10 gün boyunca, 5 Temmuz’a kadar misafirlerini ağırlayacak festivalin resmi açılış töreni dün (26 Haziran) akşam yapıldı. İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törende barışın ve bereketin sembolü olan zeytin dallarının bulunduğu buhurdanlık ateşlendi. Festival kortejinin Ecevit Meydanı’na gelmesi ve protokolü selamlamasıyla devam eden törende İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile aynı sahneyi paylaşan İskele Belediye Başkanı önce. 54. İskele Festivali’ni resmen başlatan festival ateşini yaktı ardından gökyüzüne barış, dostluk ve sevgi sloganının yer aldığı beyaz balonlu pankartı gökyüzüne bıraktı.

İSKELE BELEDİYESİ ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ 29 YAŞINDA

İskele Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, festival bünyesinde bu yıl 29.’su gerçekleşen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den gelen ekiplerin gösterileri de yer aldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde 5 Temmuz’a kadar, 10 gün sürecek festivalin dün akşam ki resmi açılış törenine, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçaylı, CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo Mazzei, siyasi parti temsilcileri, İskele belde muhtarları, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler ile İskele ve belde halkının yanı sra adanın dört bir yanından çok sayıda kişi katıldı.

SADIKOĞLU: “YAŞASIN İSKELE, YAŞASIN FESTİVALLER FESTİVALİ”

54. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını ev sahibi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Açılış törenine katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Sadıkoğlu, 54 yılın, bir festival için sadece takvim yaprağındaki bir rakam olmadığını, emek, fedakarlık, vizyon, kültürüne sahip çıkma ve nesilden nesile aktarılan bir miras olduğuna vurgu yaptı. İskele Festivali’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü ve en güçlü festivallerinden biri olduğunu da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, İskele Festivali’nin İskele’nin de sınırlarını aşarak, bir ülkenin markası haline geldiğini vurguladı, İskele’nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

SADIKOĞLU: “GÜZEL ANILARLA DOLU UNUTULMAZ BİR FESTİVAL DİLİYORUM”

Konuşmasının sonunda festivalin sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek düzenlendiğini vurgulayan Sadıkoğlu, 54 yıllık festival geleneğinin İskele'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.10 gün boyunca müzikten dansa, spordan sanata birçok etkinliğin yer alacağını da ifade eden Sadıkoğlu, en büyük kazanımın ise kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhu olduğunu belirtti. Sadıkoğlu konuşmasını, dostluğu büyüteceklerini, İskele'nin ışığını daha da parlatacaklarının altını çizdi, güzel anılarla dolu unutulmaz bir festival temennisinde bulundu.

HIDALGO-MAZZEI: KKTC’Yİ CIOFF'UN GÜVENİLİR VE DEĞERLİ BİR ORTAĞI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Açılış törenine katılan CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo Mazzei ise KKTC vurgusu yaptı. Kuzey Kıbrıs'ın misafirperver topraklarında, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların bir kez daha halklarının kültürel mirasının güzelliğini, özgünlüğünü ve zengin çeşitliliğini paylaşmak üzere İskele’de toplandıklarını belirten CIOFF Dünya Başkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ise CIOFF'un uzun yıllardır birlikte çalıştığı güvenilir ve değerli bir ortağı olarak gördüklerimi vurguladı. 54. İskele Festivali’ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Christian Hidalgo Mazzei İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin uluslararası alanda giderek daha büyük önem kazanan bir kültür etkinliği haline gelmesini gururla izlediklerinin altını çizdi

AKIN: “İSKELE FESTİVALİ’NİN ÜLKE KÜLTÜRÜNE KATKISI BÜYÜK”

Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığını temsilen Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın da gururlandığını be heyecanlandığını söyledi. Kültür ve sanatın ülke kültürüne büyük katkısı olduğunu belirten Akın, bu sebeple İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Akın, kültür ve sanatın yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine de değindi.

ÜSTEL: “İSKELE, KKTC DENİLDİĞİNDE AKLA İLK GELEN YERLERDE BİRİ”

Başbakan Ünal Üstel de İskele’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ve hızla gelişen bölgelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, İskele’nin bugün gelmiş olduğu noktanın tesadüf olmadığını belirtti. İskelenin gelişmesine ve ilçe olmasına katkı sağlayan dönemin belediye başkanı Halil Orun tarafından atılan sağlam temellerin, bugün Hasan Sadıkoğlu tarafından daha ileriye taşındığını söyleyen Başbakan Üstel, İskele’nin artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve ekibini çalışmalarından dolayı kutlayan Başbakan Üstel, festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuk ve gençlerin organizasyona renk kattığını ve bu tür uluslararası etkinliklerin hem İskele’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

İSKELE FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Konuşmaların ardından 54. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış kurdelesi, havai fişekler eşliğinde kesildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin bir sonraki açılış durağı ise köy kadın kursları sergisi oldu. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yer alan açılış da ilgiyle takip edildi.

10 GÜN SÜRECEK FESTİVALİN AÇILIŞ KONSERİNİ ZÜLFÜ LİVANELİ VERDİ

Karnaval havasında başlayan KKTC'nin en köklü festivali 54. Geleneksel İskele Festivalinin açılış konserini Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli verdi. ‘Ey Özgürlük’, ‘Leylim Ley’, ‘Sevda Değil’ ve ‘Yiğidim Aslanım’ gibi hafızalara kazınan eserlerini İskele Ecevit Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyle birlikte seslendiren Livaneli, sahneyi KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaştı.

Konser sırasında duygu dolu anların yanı sıra anlamlı bir sürpriz de yaşandı. Sahnede Zülfü Livaneli'nin 80. yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastası alkışlar eşliğinde kesilirken, kutlamaya İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti. Binlerce kişinin hep bir ağızdan ‘İyi ki doğdun’ diyerek katıldığı kutlama, gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu.

Doğum günü kutlaması sırasında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Zülfü Livaneli'nin eserleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Livaneli'yi 80. yaşında İskele'de ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Sadıkoğlu, usta sanatçının festivalin açılışında yer almasının İskele için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

10 GÜN SÜRECEK İSKELE FESTİVALİ 5 TEMMUZ’DA SON BULACAK

Geleneksel İskele Festivali 54., İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ise 26. Yaşını kutluyor. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan ve dün akşam İskele Ecevit Meydanı’nda muhteşem bir açılışta kapılarını açan festival, 10 gün sürecek bir serüvene imza atacak. 5 Temmuz’da son bulacak. Dün akşam olduğu gibi 2 Temmuz Perşembe günü de Festival alanında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Thalassemiaderneği’nin iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

YERLİ SANATÇILAR İSKELE FESTİVALİ’NDE OLACAK

54. Geleneksel İskele Festivali’nde yerli sanatçılar da konser verecek. Aralarında genç yeteneklerin de olduğu yerli sanatçılar konserinde; Grup Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, Grup Otantik konseri ise 27 Haziran Cumartesi 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

KAPANIŞ KONSERİ SEMİCENK’TEN

10 gün sürecek festivalin kapanışında, 5 Temmuz Pazar günü ise Semicenk konser verecek. Yine halka açık olan konser İskele Ecevit Meydanı’nda saat 22.00’de başlayacak.