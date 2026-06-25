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-Finalde, İrem Derici sahne alacak Pazar saat 20.00’de SOS konser verecek. Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından İrem Derici ise saat 22.00’de sahne alacak.

Cumartesi programı saat 19.30'da PENA Sanat Merkezi gruplarının gösterisiyle başlayacak. Piyanistler Chloe Clark ve Selma Renkli piyano dinletisi sunacak. KAKSAD Sina Darbuka Ritim Grubu sahne alacak. Gecenin kapanışı Arif Edizer Grup Argasti konseriyle olacak.

Lapta Belediyesi Halk Dansları ekipleri, Bulgaristan ve Ukrayna’dan gelen folklor gruplarıyla Türkiye’den “Kuzeyin Uşakları” ekibi de yarın akşam gösteri sunacak. İlk günün finali Karadeniz Trio konseriyle yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürerek pazar akşamı tamamlanacak festivalde, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve konserler olacak.

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