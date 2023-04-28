Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı.

Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, bebeğe kreşte zanlı Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis,yapılan soruşturmada zanlı Brenda Ngange Emade’nin 9 Maysı 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapda tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti. Polis, söz konusu okul öncesi kreşe de soruşturma başlatılacağını söyledi. Polis bebeğin doktorundan alınan bilgide uyandırılmaya çalışıldığı ve çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi aldıklarını ayrıca hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.