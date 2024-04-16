Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 - 22 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemiyle ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.