

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 19:10 raddelerinde Alayköy’de aynı yerde sakin nikahsız olarak birlikte yaşamakta olduğu ve 6 aylık hamile olan aynı yerde sakin S.Ç ile aralarında telefon meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma neticesinde vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurmak suretiyle Darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin olayın akabinde olay yerine ambulans ile devlet hastanesi acil servisine kaldırıldığını ve hamile olduğundan dolayı Kadın Doğum servisinde kontrol altına alınıp, yapılan tedavisine müteakip taburcu edildiğini belirtti. Polis memuru Oruç, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



