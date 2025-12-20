Merit Royal Diamond Otel'de gerçekleşen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman; SOS Çocuk Köyü yetkilileri, Girne Vatan Lions Kulübü üyeleri ve çocuklarla biraraya geldi.

Çocukların yaptığı gösterileri izleyen Nilden Bektaş Erhürman etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, çocuklarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve yeni yıllarını kutladı.

Etkinlikte, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet tarafından Nilden Bektaş Erhürman’a plaket takdim edildi.