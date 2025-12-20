Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Aralık 2025 tarihinde saat 14.35 raddelerinde Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Lokmacı sınır kapısında görevli Muhaceret Polislerine pasaportunu ibraz etmesine müteakip yapılan muhaceret kontrolünde 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 453 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlandığını ifade eden Polis, KKTC'de bulunma amacının da araştırılması gerektiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti. Zanlı ise Güney Kıbrıs’ta arkadaşının düğününe gitmek için Lokmacı’dan çıkış yapmaya çalıştığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.