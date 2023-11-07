Sahte reçete düzenleme meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 6 eczacı daha bugün zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar arasında bulunan bir kişi, bugün tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 3 gün süreyle ek tutukluluk emri alınmıştır.

Tutuklu bulunan diğer beş zanlı ise, yarın tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.

Bugün toplam 9 eczacı zanlı olarak tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.