Kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen denetimlerde çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve farklı noktada kimlik ile izin kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde ülkede izinsiz bulunduğu tespit edilen toplam 9 kişi hakkında deport işlemi başlatıldı. Yakalanan şahıslarla ilgili yasal süreçlerin devam ettiği, gerekli sınır dışı ve idari işlemlerin ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulanarak, ülke genelindeki denetim ve kontrollerin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

Kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekilerek, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.