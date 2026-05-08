Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda hükümetin icraatları, ekonomik adımlar ve UBP’nin ülkeye kazandırdığı projeler ön plana çıktı.

Toplantıya; genel sekreter Ahmet Savaşan, UBP’li kabine üyeleri, milletvekilleri, Lefkoşa ilçe başkanı Mustafa Akyön de katıldı.

Konuşmasında hükümetin icraatlarına dikkat çeken Başbakan Üstel, UBP’nin sadece konuşan değil, ülkeye eser kazandıran bir siyasi parti olduğunu vurguladı.

“Geçmişte yıllarca konuşulan ancak tamamlanamayan projeleri birer birer hayata geçiren yine Ulusal Birlik Partisi olmuştur” diyen Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen güçlü iş birliği sayesinde tarihi projelerin tamamlandığını söyledi.

“Geçmişte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun ülkenin her noktasına ulaştırılması konusunda muhalefet başarılı olamadı. Ancak biz göreve geldikten sonra Anadolu suyunu ülkemizin dört bir yanına ulaştırmayı başardık” ifadelerini kullanan Üstel, hükümetin laf değil icraat ürettiğini belirtti.

“ERCAN HAVALİMANI YILLARCA ERTELENDİ, TAMAMLAMAK BİZE NASİP OLDU”

Başbakan Üstel, yıllarca tamamlanamayan Ercan Havalimanı projesinin de UBP hükümeti döneminde tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

“Ercan Havalimanı yıllarca ‘Bu yıl bitecek, gelecek yıl bitecek’ denilerek ertelendi. Ancak bu projeyi tamamlamak yine bizimim hükümetimize nasip oldu” diyen Üstel, yeni havalimanının ülke turizmine büyük ivme kazandırdığını ifade etti.

“ŞOV YAPMIYORUZ, VATANDAŞA HİZMET EDİYORUZ”

Market fiyatlarının denetimiyle ilgili bir soruya yanıt veren Başbakan Üstel, hükümetin dijital otomasyon sistemiyle denetimleri daha güçlü ve şeffaf hale getirdiğini söyledi. Üstel, Maliye, Ekonomi ve Tarım bakanlıklarının denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Bazı kesimler denetim yapılmadığını söylüyor. Ancak biz şov yapmıyoruz; vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Birçok üründe KDV’yi düşürdük, vergileri aşağı çektik ve dijital sistemlerle fiyatları halkımızın erişimine açtık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, birlik ve beraberlik mesajı vererek, UBP’nin halktan aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi.