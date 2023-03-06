6 Mart Pazartesi yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugüne başlamak sizin için her zamankinden daha zor olabilir. Çünkü pazartesi sendromunu bütün hücrenizle hissediyorsunuz. Bugün kendinize yüklenmemeye çalışın. Günlük sorumluluklarınızı yerine getirmek dışında kendinizi özgür bırakın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda zorlanacağınız bir gün sizi bekliyor. Hiç düşünmediğiniz anlamda yaşayacağınız duygusal gelişmeler bir anda enerjinizin düşmesine neden olabilir. Derin bir nefes alın ve bir süre hayatı akışına bırakarak karar verme eğiliminden uzak durun.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,bugün güne enerjik bir şekilde başlıyorsunuz. Bu enerjik ruh haliniz tüm gün boyunca devam edecek ve el attığınız bütün işlerde bu pozitif etkiyi göreceksiniz. Sınırlarınızı esnetmenin bir sakıncası olmadığını unutmamalısınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları bugün sosyal anlamda zirvede hissedeceğiniz bir gün olacak. Sevdiklerinizle zaman geçirecek ve yaşam kalitenizi yükseltmek adına konuşmalar yapacaksınız. Karşınıza çıkan fırsatları cesur bir şekilde değerlendirin. Adım atmaktan korkmayın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün iş ve kariyer anlamda önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Projelerinizi gözden geçirecek ve sorumluluklarınızın peşinden gideceksiniz. Kendinizi ifade etme konusunda her zamankinden daha isteklisiniz. Bu yüzden sosyal anlamda biraz daha atak olabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün tamamen mantığınızla hareket ettiğiniz bir gün olacak. Duygularınızı ikinci planda tutmak sizi zorlasa da özellikle bu durum iş ve kariyer anlamda vereceğiniz kararlarda son derece faydalı olacak. Kendinizi ifade ederek dürüst davranmaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün hobilerinize ve hayallerinize doğru adım atacağınız bir gün olacak. Geleceğe dair planlarınızda isteklerinizin sizi yönetmesine bir sürede olsa izin verebilirsiniz. Duygu ve mantığınızı dengeleyerek atacağınız adımlar sizi mutlu edecek.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugünün gündem maddesini maddi ve finansal konular oluşturacak. Maddi konulara ilişkin kararlarınızda temkinli hareket etmelisiniz. Düzenin bozulmasını istemiyor olabilirsiniz ancak risk almadan daha büyük sonuçlara ulaşmanın mümkün olmadığını bilmelisiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir plana dair ilk adımlarınızı atacaksınız. Bu değişim süreci ilk aşamada sancılı olarak başlasa da ilerleyen günlerde aldığınız karşılıklarla birlikte daha mutlu olacaksınız. Attığınız adımlardan pişmanlık duymayın ve ‘keşke’ demek yerine ‘iyi ki’ demeyi tercih edin.