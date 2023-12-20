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Otobüsteki askeri birliklere komutanlarının, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor." talimatı da kayıtlarda yer alıyor.

Ekiplerin görev yerlerine sevki de otobüslerdeki araç içi kamerasınca kaydedildi.

“Ya köpek ya ben” dedi, 9 yıllık evlilik bitti

“Ya köpek ya ben” dedi, 9 yıllık evlilik bitti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda askeri birlik, polisler, madenci, sağlık personeli ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekibi gönderildi.

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