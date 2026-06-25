Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ENGELLİ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

Yangında engelli oldukları öğrenilen Esra Saltalı (45) Muhammet Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı (26) isimli kardeşler hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının, üç kardeşin yer yatağında uyudukları sırada çıktığı belirtildi.

Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.