Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erbay Mavigözlü olguları aktardı. Polis, 30.06.2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde yönetimindeki HU 550 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisiklet ile yola giriş yapan H.A.U’ya çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan H.A.U’nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Acil Durum Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.