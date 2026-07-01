Kayıp Şahıslar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın 67 bin euroluk desteğiyle 2006’dan bu yana KŞK’ya sağladığı mali yardım 542 bin euroya yükseldi.

Bağışlar, KŞK'nın kayıp şahısların kalıntılarının tespitine ve ailelerine iadesine katkı sağlarken, şu ana kadar bin 75 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıp kimliklendirilip usulüne uygun cenaze töreniyle defnedildi.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumda yürütülen projeyi sürdürmek için bağışçılara ihtiyaç duyduğu da ifade edildi.