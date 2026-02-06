Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık denetimler kapsamında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu çerçevede, ithal ürünlerden alınan 31 numunenin tamamı temiz çıktı ve limit üstü bitki koruma ürünü içeren herhangi bir numuneye rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise, alınan 39 numunenin 33’ü temiz bulunurken, 6 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerden; Yeşilırmak köyü sakini İbrahim Kaygül’e ait çilek, Güzelyurt sakini Bülent Noburdalı’ya, Halit Kazım LTD’e ve Hüseyin Saldam’a ve Doğancı köyü sakini Ahmet Çınar’a ait Mandora Mandalin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa sakini Mehmet Kocakaya’ya ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün üreticinin isteği üzerine imha edildi.