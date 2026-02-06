Polisin tespitlerine göre, Y.Y. (E-35), D.B., S.F.D., A.A. (E-27), Ş.B. (E-34) ve S.I. (E-33) tarafından vücudunun muhtelif yerlerine vurulmak suretiyle darp edildi. Olay sonucu Y.Y.’nin iki dişi ile burun kemiğinin kırıldığı belirtildi. Olayla bağlantılı olarak söz konusu zanlılar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve zanlı olarak aranan A.T. (E-39) ise 06.02.2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.