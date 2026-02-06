Aralık 2025 ayı içerisinde N.K. (E-76)’nin, Karşıyaka’da Kandil Sokak’ta bulunan bir ikametgahta gerçekte kiracı olarak ikamet etmemesine rağmen, A.M.D. (E-67) ve P.P. (K-39)’nin yardımıyla oturma izni çıkarmak amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen söz konusu sahte belgenin ilgili kurumlara ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü, bu yolla sahtekarlıkla ikametgâh belgesi ve oturma izni temin edildiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında N.K. ve P.P. tutuklanırken, meselede zanlı olarak aranan A.M.D. (E-67) ise 06.02.2026 tarihinde Lapta’da tespit edilerek tutuklandı.