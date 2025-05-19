Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.05.2025 ve 16.05.2025 tarihlerinde, Yeni Erenköy’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden A.Ö.(K-48)’nın, toplam değerleri 60.000 TL olan, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, muhtelif ilaçlar ile 2 adet sıvı sabunu ve 7 adet güneş gözlüğünü alıp ödeme yapmadan işletme dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın18.05.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.