26.02.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Tepebaşı ’nda, Müslüm TOYRAN (E-60), kalmakta olduğu ikametgahın bir duvarını tamir etmek maksadıyla kurduğu yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskele üzerinde çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

O bölgede uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

O bölgede uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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