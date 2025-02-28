Son 3 aydır 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı.

New York'a altın taşınıyor

Hürriyet'in haberine göre BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, CNBC'ye yaptığı açıklamada, New York'taki kasalarda "altın bolluğu" olduğunu söyledi.

Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına taşındı.

Olağanüstü durumlar vurgusu

Dünya Altın Konseyi'nin Asya ve Avrupa'dan sorumlu piyasa stratejisti John Reade, bu miktarda altının normalde New York'a ait olmadığını söyledi.

CNBC'ye konuşan Reade, "Sadece olağanüstü durumlar yaşandığında orada tutarsınız" dedi.

Altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanması gereken değerli metali New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.