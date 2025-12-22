Spot altın, ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ilave faiz indirimlerine yönelik beklentiler, güçlü güvenli liman talebi ve doların zayıflamasıyla pazartesi günü ons başına 4.383,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentiler sayesinde yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı.

Dolar endeksindeki gerileme de, altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Piyasalarda yatırımcılar, 2026 yılında ABD’de iki faiz indirimi yapılmasını fiyatlarken, bu beklenti getiri sağlamayan altının cazibesini artırıyor.

Spot gümüş ise yüzde 3,2 değer kazanarak 69,35 dolarla rekor kırdı.

Gümüş ise yıl başından bu yana yüzde 140 artışla altını açık ara geride bıraktı. Bu yükselişte güçlü yatırım girişleri ve devam eden arz kısıtları etkili oldu.