Spot altın, gün içinde 4.497,55 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 0,9 artışla 4.486,41 dolardan işlem gördü. Şubat vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,1 yükselerek 4.519,70 dolara çıktı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-Venezuela arasındaki gerilim, belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak altını yatırımcıların radarında tutuyor” dedi. Waterer, ABD faiz oranlarının daha da gevşeyeceği beklentisiyle bu hafta altının, daha geniş çaplı bir pozisyon değişiminin parçası olarak sert yükseldiğini de ekledi.

Waterer, alıcıların değerli metalleri portföyleri çeşitlendirmek ve değer korumak için etkili bir araç olarak görmeye devam ettiğini belirterek, “Altın ya da gümüşte henüz zirveye ulaştığımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptırımlar kapsamındaki tüm petrol tankerlerinin Venezuela’ya giriş ve çıkışlarını kapsayan bir “abluka” ilan etti.

Altına yönelik ek destek ise Trump’ın ocak ayı başına kadar yeni bir ABD Merkez Bankası Başkanı atayabileceğine yönelik haberlerden geldi. Piyasalar, daha güvercin bir para politikası duruşu beklentisiyle gelecek yıl iki faiz indirimi fiyatlıyor.

Spot gümüş, 69,98 dolar ile rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1 artışla 69,70 dolara yükseldi. Gümüşün yıl başından bu yana kazancı yüzde 141’i aşarak, arz açıkları, sanayi talebi ve yatırım girişleri sayesinde altını geride bıraktı.

Pepperstone Kıdemli Stratejisti Michael Brown, tatil döneminde likiditenin azalmasıyla bir miktar yatay seyir görülebileceğini söyledi. Ancak Brown, işlem hacimlerinin geri dönmesiyle yükselişin yeniden ivme kazanacağını, altın için gelecek yıl 5.000 dolar seviyesinin doğal bir hedef, gümüş için ise 75 dolar seviyesinin daha uzun vadeli bir hedef olduğunu ifade etti.

Spot platin yüzde 1,2 artışla 2.145,10 dolara çıkarak 17 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise altın ve gümüşteki güçlenmeyi takip ederek yüzde 3,4 yükselişle 1.819,00 dolar seviyesine çıkarak son üç yılın zirvesine ulaştı.