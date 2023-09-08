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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, ülkede yasal statüsü olmayan zanlı Galaye’nin 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, muhaceret kayıtlarının kontrol edildiğini, I.D.G'nin 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 641 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 3 gramını 400 TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının üzerinde arama yapıldığını, I.D.G'nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olan öğütücü tespit ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, 1 Eylül 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde şüpheli görülen I.D.G'nin Adli Şubeye götürüldüğünü söyledi.

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