Yapılan müdahalelerin ardından K.B taburcu edilirken, C.Ç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi

Bu sırada batı istikametine doğru seyrederek çembere giriş yapan K.B'nin (29) kullandığı EL 093 plakalı aracın önünü tıkayan C.Ç, çarpışmaya neden oldu.

Polis açıklamasına göre, 94 miligram alkollü olduğu belirlenen 72 yaşındaki C.Ç, yönetimindeki ZG 866 plakalı araçla kuzey istikametine seyrederken Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çembere dikkatsiz şekilde girdi.

