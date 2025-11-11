Polis açıklamasına göre, 94 miligram alkollü olduğu belirlenen 72 yaşındaki C.Ç, yönetimindeki ZG 866 plakalı araçla kuzey istikametine seyrederken Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çembere dikkatsiz şekilde girdi.
Bu sırada batı istikametine doğru seyrederek çembere giriş yapan K.B'nin (29) kullandığı EL 093 plakalı aracın önünü tıkayan C.Ç, çarpışmaya neden oldu.
Kazada yaralanan iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalelerin ardından K.B taburcu edilirken, C.Ç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.