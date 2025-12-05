Özel Haber

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Tolun, Polis Teşkilatı’nın söz konusu girişimleri başarılı operasyonlarla ortaya çıkardığını ve etkisiz hale getirdiğini vurgulayarak, “Polisimizin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gördük. Operasyonlar, güvenlik güçlerimizin uyumadığını ve her şeyin takibinde olduğunu gösterdi. Bu durum halkta olumlu bir etki yaratıyor, memnuniyet verici” dedi.

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolun, polis teşkilatının etkin ve hızlı müdahalelerinin kamu güveni açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, toplumun huzur ve güvenliği için gösterilen çabayı takdir ettiklerini belirtti.

Tolun: Pandemi sonrası turizmde toparlanamadık, çarpık bir gelişme içindeyiz

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun, 2025 yılı turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak pandemiden sonra turizmde beklenen toparlanmanın sağlanamadığını ve sektörün çarpık bir gelişim içerisinde olduğunu söyledi.

Tolun, Türkiye’nin dünya turizminde devler arasında yer aldığını, Rum tarafının ise yıllardır olduğu gibi başarılı bir performans sergileyerek 4 milyon turist ağırladığını hatırlattı. Buna karşılık KKTC’nin bu gelişimin dışında kaldığını ifade etti.

“Ercan’dan 2.5 milyon yolcu geliyor ama yarısı bile otellerde konaklamıyor”

Ercan Havalimanı’na yıllık yaklaşık 2,5 milyon kişinin giriş yaptığını, sınır kapılarından ise 2 milyon kişinin geçtiğini belirten Tolun, “Bu kadar girişe rağmen otellerde konaklama sayısı yalnızca 1 milyon 200 bin. Türkiye’ye 60 milyon turist gider bunun 50 milyonu otellerde konaklar. Bizde ise gelenlerin yarısı bile otelde konaklamıyor” dedi.

Tolun, Başbakanlık bünyesinde ziyaretçi profiline yönelik anket çalışması yürütüldüğünü, özellikle güneyden gelen kişilerin ne kadarının otelde konakladığının bu çalışmayla netleşeceğini belirtti. Türkiye’den gelen turistlerle ilgili verilerin bilindiğini söyleyen Tolun, “Türkiye’den gelenlerin yarısından fazlası konaklamıyor” ifadelerini kullandı.

Eskiden yabancı turistlerin büyük bölümünün otelleri tercih ettiğini, ancak son yıllarda durumun değiştiğini söyleyen Tolun, “Bugün gelen yabancıların çoğu Ruslar, İranlılar ve İsrailliler kendi evlerinde kalmayı tercih ediyor. Bu da sektördeki konaklama rakamlarını ciddi şekilde etkiliyor” diye konuştu.

Tolun, turizmde sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlik için ülkenin konaklama, tanıtım ve planlama politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tolun: Maraş yılda bir milyon turist ağırlıyor, yeni turizm türleri geliştirilmelidir

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Maraş’ın kısmi açılmasının ardından bölgenin yılda yaklaşık bir milyon turist tarafından ziyaret edildiğini belirterek, bunun KKTC için 1974’ten sonra ortaya çıkan yeni bir turizm türü olduğunu vurguladı.

Tolun, ülke genelindeki tüm müzelerin yıllık toplam ziyaretçi sayısının da yaklaşık bir milyon olduğunu hatırlatarak, Maraş’ın tek başına bu rakama ulaşmasının bölgenin turizm potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Dünyada benzer örneklerinin bulunduğu “terkedilmiş ve özel nitelikli alan turizminin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Tolun, KKTC’de bu alanda değerlendirilebilecek pek çok nokta olduğunu kaydetti. Bu kapsamda Kale Burnu’ndaki Arıdamı köyünün önemli bir örnek olduğunu belirten Tolun, ülkedeki terk edilmiş köyler, harabe durumdaki manastırlar ve yıkıntı haldeki diğer tarihi alanların da turizme kazandırılabileceğini söyledi.

Tolun, bu bölgelerin planlı bir şekilde öne çıkarılması halinde hem ziyaretçi hem de turist sayısının önemli ölçüde artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Tolun: Fiyatlar Güney’den daha yüksek

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, ülkemizde uçak biletlerinden restoranlara kadar birçok alanda fiyatların Güney Kıbrıs’tan daha yüksek olduğunu belirterek bunun turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Tolun, özellikle Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e günübirlik gelen turistlerin geçmişte ülkede yemek yemeyi tercih ettiğini ancak son dönemde fiyatların daha da artmasıyla bu tercihten vazgeçtiklerini söyledi. Yiyecek-içecek fiyatlarının, özellikle de et fiyatlarının yüksekliğinin hem turist harcamalarını düşürdüğünü hem de esnafın gelir kaybına neden olduğunu vurguladı.

Turizmi canlandırmak için fiyatların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirten Tolun, “Et fiyatları başta olmak üzere genel maliyetler düşürülmelidir. Restoranların daha uygun fiyat sunabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Böylece ülkemize gelen turistler daha rahat para harcayabilir, esnaf da bundan olumlu etkilenir” dedi.